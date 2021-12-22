Tamer Karadağlı kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi pozlarıyla dikkat çekti
Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’da Pınar Altuğ ile başrolü paylaşan Tamer Karadağlı'nın kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi sosyal medyada adından söz ettiriyor.
Tamer Karadağlı, sevilen dizi Çocuklar Duymasın’da Pınar Altuğ ile başrolü paylaşmıştı
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, özel hayatıyla gündeme gelmişti.
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54 yaşındaki ünlü oyuncunun, 25 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti.
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Bir süredir kendisinden 29 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşayan Tamer Karadağlı, sevgilisinin yanında olduğunu hissettirdi.
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