Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı

Son olarak Savaşçı dizisiyle dikkat çeken Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.