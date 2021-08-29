Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı
Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno gittiği tatil yerinde yaptığı şovla kendine hayran bıraktı.
Son olarak Savaşçı dizisiyle dikkat çeken Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Geçtiğimiz ay babasıyla Kaz Dağları'nda tatile giden Zeyno kaldıkları otelde de küçük bir performans sergiledi.
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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde kızı Zeyno ile İstinye Park'ta alışveriş yaparken görüntülenmiş ve "Arkadaşlar sakın Zeynep yazmayın. Kızımın adı Zeyno" demişti.
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