Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı

Geçtiğimiz günlerde LGBT+ bireyler karşı yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşü desteklediği iddia edilen Tamer Karadağlı'nın "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın ünlü oyuncuya ait olduğu öne sürüldü.