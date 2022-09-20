Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı
Geçtiğimiz günlerde LGBT+ bireylere karşı yürüyüş yapılmıştı. Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtlarını desteklediği söylenmişti, işin aslı bambaşka çıktı
Çocuklar Duymasın dizisinde yıllarca Haluk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, son olarak Savaşçı dizisinde yer almıştı.
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Geçtiğimiz günlerde LGBT+ bireyler karşı yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşü desteklediği iddia edilen Tamer Karadağlı'nın "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın ünlü oyuncuya ait olduğu öne sürüldü.
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İddia, haber sitelerinde de yer aldı.
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Tamer Karadağlı Twitter hesabının kendisine ait olmadığını açıkladı.
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