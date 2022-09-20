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Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı

Geçtiğimiz günlerde LGBT+ bireylere karşı yürüyüş yapılmıştı. Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtlarını desteklediği söylenmişti, işin aslı bambaşka çıktı

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 1

Çocuklar Duymasın dizisinde yıllarca Haluk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, son olarak Savaşçı dizisinde yer almıştı.

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Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde LGBT+ bireyler karşı yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşü desteklediği iddia edilen Tamer Karadağlı'nın "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın ünlü oyuncuya ait olduğu öne sürüldü. 

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Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 3

İddia, haber sitelerinde de yer aldı.

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Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 4

Tamer Karadağlı Twitter hesabının kendisine ait olmadığını açıkladı. 

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