Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''
Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı! İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı.
Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı! İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı.
Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.
KORUMA TALEP ETTİ Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım. Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi.