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  3. 08 Mayıs 2020 10:31

Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''

Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı! İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı.

Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''

Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı! İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı.

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Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''

Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.

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Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''

KORUMA TALEP ETTİ Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım. Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi.

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Tan Sağtürk’e korkunç tehdit: ''Çocuklarını öldüreceğim''

Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanması için koruma talep eden Sağtürk'ün ihbarı sonrası kullanıcı tespit edilip hakkında uzaklaştırma kararı verilecek.

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