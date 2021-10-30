Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğin isminin ne olacağı sorulunca Ölmez, "Ben Zeynep'i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep'ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı. Çok akıllılar, o yüzden Zeynep ismini çok seviyorum. Başka isimler de var ama bakacağım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil" yanıtını verdi.