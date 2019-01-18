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  3. 18 Ocak 2019 15:16

''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, tanışma hikayelerini anlattı.

''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sevilen oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu katıldı. Geçtiğimiz yıl evlenen çift tanışma hikayelerini anlattı.

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''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

İşte Sinan Çalışkanoğlu ve eşinin açıklamalarından satır başları...

Selena biteli 12-13 sene oldu. Ben o kadar çok kuşak yetiştirdim ki… ‘Ben sizinle büyüdüm’ diyor herkes… 102 bölüm sürdü Selena. Sette çok güzel anılarımız var. Mesela set 8’de başlıyordu, beni 6’da alıyorlardı makyaj için sitenin güvenliği beni gördü. ‘Hades’ makyajı var, ‘kimsiniz’ dedi. Ben bir döndüm adam ‘tamam, tamam geçin’ dedi. Çok eğlenceli bir karakterdi ama…

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''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

Dizi bittikten sonra askere gittim. Komutan beni tanıdı. Dedi ki ‘sen dizide kayboluyordum dimi?‘ ‘Evet’ dedim. ‘Burada sakın kaybolma’ dedi ve gitti. (Gülüyor)

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''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

Hayatımda kendimi kapattığım bir dönem. Klarnet kursuna gidiyorum, köpeğimi dolaştırıyorum öyle kendi halimdeyim.Benim sokağımda bankamatik var ve bozulmuş, cadde üzerindeki başka bir bankamatik var oraya gittim. Orada bir dükkan gördüm, kuyumcu dükkanı. ‘Burada çocuk gelinler için hiçbir takı ürünü satılmamaktadır’ yazıyordu. Çok hoşuma gitti.

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