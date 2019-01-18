''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''
2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, tanışma hikayelerini anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sevilen oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu katıldı. Geçtiğimiz yıl evlenen çift tanışma hikayelerini anlattı.
İşte Sinan Çalışkanoğlu ve eşinin açıklamalarından satır başları...
Selena biteli 12-13 sene oldu. Ben o kadar çok kuşak yetiştirdim ki… ‘Ben sizinle büyüdüm’ diyor herkes… 102 bölüm sürdü Selena. Sette çok güzel anılarımız var. Mesela set 8’de başlıyordu, beni 6’da alıyorlardı makyaj için sitenin güvenliği beni gördü. ‘Hades’ makyajı var, ‘kimsiniz’ dedi. Ben bir döndüm adam ‘tamam, tamam geçin’ dedi. Çok eğlenceli bir karakterdi ama…
Dizi bittikten sonra askere gittim. Komutan beni tanıdı. Dedi ki ‘sen dizide kayboluyordum dimi?‘ ‘Evet’ dedim. ‘Burada sakın kaybolma’ dedi ve gitti. (Gülüyor)
Hayatımda kendimi kapattığım bir dönem. Klarnet kursuna gidiyorum, köpeğimi dolaştırıyorum öyle kendi halimdeyim.Benim sokağımda bankamatik var ve bozulmuş, cadde üzerindeki başka bir bankamatik var oraya gittim. Orada bir dükkan gördüm, kuyumcu dükkanı. ‘Burada çocuk gelinler için hiçbir takı ürünü satılmamaktadır’ yazıyordu. Çok hoşuma gitti.