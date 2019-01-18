''Tanıştığımız gün evlenme teklifi ettim''

İşte Sinan Çalışkanoğlu ve eşinin açıklamalarından satır başları...



Selena biteli 12-13 sene oldu. Ben o kadar çok kuşak yetiştirdim ki… ‘Ben sizinle büyüdüm’ diyor herkes… 102 bölüm sürdü Selena. Sette çok güzel anılarımız var. Mesela set 8’de başlıyordu, beni 6’da alıyorlardı makyaj için sitenin güvenliği beni gördü. ‘Hades’ makyajı var, ‘kimsiniz’ dedi. Ben bir döndüm adam ‘tamam, tamam geçin’ dedi. Çok eğlenceli bir karakterdi ama…