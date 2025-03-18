Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı

"Çok iyi bir insandı"

Tanyeli için çok güçlü bir kadın olduğunu söyleyen sanatçı Yonca Evcimik, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçı olmasının ötesinde ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek sabırla her şeyin nasıl başa çıkabileceğini bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu" diye konuştu.