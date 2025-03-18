Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ünlü isimler de katıldı. Tanyeli vasiyeti gereği Bodrum'da annesinin yanında toprağa verilecek.
Ünlü sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetmişti.
Tanyeli için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, ailesi, sanatçı Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu modacı Gülşah Saraçoğlu, televizyoncu Armağan Çağlayan ve çok sayıda seveni katıldı.
Sanatçı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Sanatçının Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Vefatından önce yakınlarına vasiyet eden Tanyeli, Bodrum’da annesinin yanında toprağa verilmek istemiş.
"Çok iyi bir insandı"
Tanyeli için çok güçlü bir kadın olduğunu söyleyen sanatçı Yonca Evcimik, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçı olmasının ötesinde ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek sabırla her şeyin nasıl başa çıkabileceğini bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu" diye konuştu.