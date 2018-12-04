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  3. 04 Aralık 2018 10:22

Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni büyük bir skandala sahne oldu.

Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni büyük bir skandala sahne oldu.

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Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!

Törenin sunucularından Fransız DJ Martin Solveig, yılın en iyisi futbolcusu seçilen kadın futbolcu Ada Hegerberg'e ödülü aldıktan sonra 'Twerk yapabiliyor musun?' diye sordu.

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Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!

Soru sonrası şoke olan 23 yaşındaki sporcu, 'Hayır' demekle yetinebildi. O an Fransız futbolcu Mbappe'nin de şaşkınlıktan ağzının açık kaldığı kameralara yansıdı.

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Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!

3 Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Hegerberg gaf sonrası sahnede bocalarken sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine Fransız DJ bir özür yayınladı.

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