Tarihi gecede, tarihe geçen taciz!
Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni büyük bir skandala sahne oldu.
Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni büyük bir skandala sahne oldu.
Törenin sunucularından Fransız DJ Martin Solveig, yılın en iyisi futbolcusu seçilen kadın futbolcu Ada Hegerberg'e ödülü aldıktan sonra 'Twerk yapabiliyor musun?' diye sordu.
Soru sonrası şoke olan 23 yaşındaki sporcu, 'Hayır' demekle yetinebildi. O an Fransız futbolcu Mbappe'nin de şaşkınlıktan ağzının açık kaldığı kameralara yansıdı.