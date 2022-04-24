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  4. Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için...

Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için...

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için... - Resim: 1

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın ilk Türk içeriği belli olurken Tarkan bombası geldi.

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Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için... - Resim: 2

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği dijital yayın platformu Disney Plus, Türkiye'de sanatçılarla peş peşe anlaşmalar yapıyor. 

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Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için... - Resim: 3

Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği ortaya çıktı. 

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Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için... - Resim: 4

Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak. 

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