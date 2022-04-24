Tarkan bir ilke imza atıyor: Atatürk dizisinin yayınlanacağı Disney Plus için...
14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company şimdiden adından söz ettirmeye başladı.
14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın ilk Türk içeriği belli olurken Tarkan bombası geldi.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği dijital yayın platformu Disney Plus, Türkiye'de sanatçılarla peş peşe anlaşmalar yapıyor.
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Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği ortaya çıktı.
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Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak.
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