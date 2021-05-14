Tarkan, Cem Yılmaz, Demet Akalın... İşte ünlülerden bayram paylaşımları
Tam kapanma gölgesinde geçen Ramazan bayramında ünlülerden peş peşe bayram mesajları geldi.
Koronavirüs nedeniyle bu sene bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. İşte yasaktan dolayı sevdikleriyle biraraya gelemeyen ünlü isimlerden bayram paylaşımları.
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Cem Yılmaz
"Tüm sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı bayramlar dilerim"
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Fahriye Evcen
"Mutlu Bayramlar"
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Berfu-Eser Yenenler
"Musmustlu bayramlar"
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