Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu
Uzun süredir Almanya’da yaşayan şarkıcı Tarkan, dün akşam bir markanın açılış lansmanında sahne aldı.
Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.
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Salgın nedeniyle uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, 3 yıl aradan sonra konser verdi.
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Beyaz gömleğin üzerine giydiği ışıltılı ceketiyle sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
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Sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, kıvrak dansıyla da sosyal medyada gündem oldu.
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