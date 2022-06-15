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  4. Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu

Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu

Uzun süredir Almanya’da yaşayan şarkıcı Tarkan, dün akşam bir markanın açılış lansmanında sahne aldı.

Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu - Resim: 1

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.

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Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu - Resim: 2

Salgın nedeniyle uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, 3 yıl aradan sonra konser verdi.

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Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu - Resim: 3

Beyaz gömleğin üzerine giydiği ışıltılı ceketiyle sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

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Tarkan Disney Plus lansmanındaki sahne dansıyla geceye damga vurdu - Resim: 4

Sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, kıvrak dansıyla da sosyal medyada gündem oldu.

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