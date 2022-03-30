Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde
'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde poz verdi.
Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu erken açan ünlüler arasına katıldı.
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Tarkan, ailecek çekilen fotoğraflarının altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp, aralarına kalp emojisi koydu.
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49 yaşındaki Megastar hangi ülkeye gittiğini ise belirtmedi.
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Bazı takipçileri, eşi ve kızı Liya ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tarkan'ın Karayipler'e gittiğini ileri sürdü.
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