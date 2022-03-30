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Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde poz verdi.

Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde - Resim: 1

Geçtiğimiz ay çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu erken açan ünlüler arasına katıldı.

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Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde - Resim: 2

Tarkan, ailecek çekilen fotoğraflarının altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp, aralarına kalp emojisi koydu.

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Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde - Resim: 3

49 yaşındaki Megastar hangi ülkeye gittiğini ise belirtmedi.

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Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı ile tatilde - Resim: 4

Bazı takipçileri, eşi ve kızı Liya ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tarkan'ın Karayipler'e gittiğini ileri sürdü.

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