Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da, 20 kişilik sade bir törenle evlenmişti. Kızları Liya 6 ay önce dünyaya geldi. Çiftin bir süredir arasının bozuk olduğu, geçen hafta kavga ettikleri, Tarkan'ın evi terk ettiği iddia edildi.

