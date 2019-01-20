Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi
6 ay önce kızları Liya'yı kucaklarına alan Tarkan ile Pınar Tevetoğlu çiftinin bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti.
Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da, 20 kişilik sade bir törenle evlenmişti. Kızları Liya 6 ay önce dünyaya geldi. Çiftin bir süredir arasının bozuk olduğu, geçen hafta kavga ettikleri, Tarkan'ın evi terk ettiği iddia edildi.
Sosyal medyada dolaşan bu dedikoduda şöyle bir ayrıntı da vardı: ''Tarkan eşinin kıskançlığından bunaldı. Araları 3 aydır kötü.''
Bu iddia üzerine Tarkan cephesinden açıklama geldi: ''Kızımızla birlikte Almanya'daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok.''