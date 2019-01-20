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  3. 20 Ocak 2019 14:38

Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

6 ay önce kızları Liya'yı kucaklarına alan Tarkan ile Pınar Tevetoğlu çiftinin bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti.

Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da, 20 kişilik sade bir törenle evlenmişti. Kızları Liya 6 ay önce dünyaya geldi. Çiftin bir süredir arasının bozuk olduğu, geçen hafta kavga ettikleri, Tarkan'ın evi terk ettiği iddia edildi.

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Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşan bu dedikoduda şöyle bir ayrıntı da vardı: ''Tarkan eşinin kıskançlığından bunaldı. Araları 3 aydır kötü.''

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Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

Bu iddia üzerine Tarkan cephesinden açıklama geldi: ''Kızımızla birlikte Almanya'daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok.''

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Tarkan evi mi terk etti ? İlk açıklama geldi

Çiftin yılbaşından hemen sonra Köln-Alzey'deki evlerine gittikleri, şubat sonunda İstanbul'a dönecekleri ortaya çıktı. Tarkan eşinin isteği üzerine geçen yıl bu kasabadan 3.5 milyon TL'ye ev almıştı.

Kaynak: Posta

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