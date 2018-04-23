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  3. 23 Nisan 2018 08:46

Tarkan ve Pınar Dilek'in 10 yıl önceki fotoğrafı

2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan'ın, şimdi eşi olan hayranı Pınar Dilek ile kuliste çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Tarkan ve Pınar Dilek'in 10 yıl önceki fotoğrafı

10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.

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Tarkan ve Pınar Dilek'in 10 yıl önceki fotoğrafı

Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’dan ricada bulunuyor. Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.



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Tarkan ve Pınar Dilek'in 10 yıl önceki fotoğrafı

Ve yıl 2018... Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.

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Tarkan ve Pınar Dilek'in 10 yıl önceki fotoğrafı

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