Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı
Megastar Tarkan, 17 Ekim'de 50. yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcının küçüklük fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Tarkan'ın çocukluk halini görenler Sibel Can sandı.
2022 yılında çıkardığı "Geççek" ve "Yap Bi Güzellik" adlı şarkılarıyla adından söz ettiren megastar Tarkan'ın çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı.
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Megastar Tarkan 17 Ekim'de 50 yaşına girdi.
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"Vay be! İnanamıyorum.Yarın gerçekten 50 mi oluyorum?” yazarak yeni yaşını kutlayan Tarkan'a bir dizi mesaj geldi.
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Çocukluk fotoğrafı ortaya çıkan Tarkan'ı görenler hayran kaldı.
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