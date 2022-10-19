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  4. Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı

Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı

Megastar Tarkan, 17 Ekim'de 50. yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcının küçüklük fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Tarkan'ın çocukluk halini görenler Sibel Can sandı.

Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı - Resim: 1

2022 yılında çıkardığı "Geççek" ve "Yap Bi Güzellik" adlı şarkılarıyla adından söz ettiren megastar Tarkan'ın çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı. 

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Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı - Resim: 2

Megastar Tarkan 17 Ekim'de 50 yaşına girdi. 

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Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı - Resim: 3

"Vay be! İnanamıyorum.Yarın gerçekten 50 mi oluyorum?” yazarak yeni yaşını kutlayan Tarkan'a bir dizi mesaj geldi.

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Tarkan'ın çocukluk fotoğrafını gören Sibel Can sandı - Resim: 4

Çocukluk fotoğrafı ortaya çıkan Tarkan'ı görenler hayran kaldı.

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