Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor

"AVUKATLIĞI FAAL OLARAK YÜRÜTÜYORUM"

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite sörf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" diye konuştu.