Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43), Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başladı.
Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) aradığı aşkı, kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu.
"MUTLUYUZ"
Snob Magazin'in özel haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıklayıp, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" dedi.
"AVUKATLIĞI FAAL OLARAK YÜRÜTÜYORUM"
Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite sörf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" diye konuştu.