Tartışmalı Kainat Güzellik Yarışması'nda 2 güzel tacını iade etti
Tayland’da düzenlenen Türkiye'yi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan'ın ilk 30'a giremediği, birincilik tacını ise Meksikalı Fatima Bosch Fernandez'in taktığı Miss Universe Güzellik Yarışması'nda (Kainat Güzellik Yarışması) tartışmaları alevlendirecek gelişme. İlk 5'e girmeyi başaran Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé ile Estonyalı Brigitta Schaback'ın unvanlarından vazgeçip taçlarını iade etti.
2025 Kainat Güzeli yarışmasındaki skandal iddialar sonrasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı...
1 / 21
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 122 ülke temsilcisinin katıldığı 2025 Kainat Güzeli yarışmasında birincilik tacının sahibi Meksikalı Fatima Bosch Fernandez olmuş ve Fernandez 2025 Kainat Güzeli seçilmişti.
2 / 21
Fernandez'i Taylandlı Praveenar Singh, Venezuelalı Stephany Abasali takip etti.
3 / 21
Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk 5'e giren isimler arasında yer almıştı.
4 / 21