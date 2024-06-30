Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı fiziğini sergilediği tatil pozlarına bu sefer de "altın portakallı" dikkat çeken paylaşımlarını ekledi.
Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 41 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken yaz tatili pozlarıyla da adeta genç manken ve modellere meydan okudu.
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Günlerdir sosyal medya üzerinden peş peşe tatil pozlarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin parlak mayosu da büyük beğeni topladı.
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Kusursuzluğa yakın fiziğiyle genç mankenlere adeta taş çıkartan Nesrin Cavadzade bu sefer de aykırı tasarımlı siyah bikinisi ile kameralar karşısındaydı.
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Fiziğiyle göz kamaştıran ünlü güzel, sosyal medyada gündem oldu.
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