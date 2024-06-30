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  4. Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme

Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı fiziğini sergilediği tatil pozlarına bu sefer de "altın portakallı" dikkat çeken paylaşımlarını ekledi.

Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme - Resim: 1

Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 41 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken yaz tatili pozlarıyla da adeta genç manken ve modellere meydan okudu.

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Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme - Resim: 2

Günlerdir sosyal medya üzerinden peş peşe tatil pozlarını paylaşan Nesrin Cavadzade'nin parlak mayosu da büyük beğeni topladı.

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Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme - Resim: 3

Kusursuzluğa yakın fiziğiyle genç mankenlere adeta taş çıkartan Nesrin Cavadzade bu sefer de aykırı tasarımlı siyah bikinisi ile kameralar karşısındaydı. 

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Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme - Resim: 4

Fiziğiyle göz kamaştıran ünlü güzel, sosyal medyada gündem oldu. 

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