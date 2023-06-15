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  4. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı

Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımlarla olay olan güzel oyuncu Demet Özdemir Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı - Resim: 1

Oğuzhan Koç ile ayrıldıktan sonra paylaşımlarıyla ve aşk hayatına dair iddialarla gündeme gelmeye başlayan Demet Özdemir Yunanistan tatili sırasında yatırım da yaptı.

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Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı - Resim: 2

Demet Özdemir, 1 milyon euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.

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Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı - Resim: 3

Şimdilerde evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' dedi.

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Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı - Resim: 4

Ünlü oyuncu Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın almıştı.

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