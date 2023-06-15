Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir o iddiayı doğruladı
Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımlarla olay olan güzel oyuncu Demet Özdemir Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.
Oğuzhan Koç ile ayrıldıktan sonra paylaşımlarıyla ve aşk hayatına dair iddialarla gündeme gelmeye başlayan Demet Özdemir Yunanistan tatili sırasında yatırım da yaptı.
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Demet Özdemir, 1 milyon euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.
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Şimdilerde evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' dedi.
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Ünlü oyuncu Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın almıştı.
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