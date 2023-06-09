Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor
Oğuzhan Koç ile boşandıktan soluğu tatilde alıp sosyal medyada yaptığı yaz tatili pozlarıyla gündem olan Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı...
Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir kısa süren evliliğiyle uzun zamandır gündemde.
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Adı sık sık farklı isimlerle anılan oyuncu boşanma sonrası soluğu tatilde aldı.
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MagazinBurada'nın haberine göre tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de yaptığı yatırımla gündemde.
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Oğuzhan Koç ile 5 aylık evliliği 8 Mayıs tarihinde bitiren ve bir markanın yüzü olan Demet Özdemir, son reklam filmini çektikten sonra kendine güzel bir ayrılık hediyesi aldı.
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