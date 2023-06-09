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  4. Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor

Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor

Oğuzhan Koç ile boşandıktan soluğu tatilde alıp sosyal medyada yaptığı yaz tatili pozlarıyla gündem olan Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı...

Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor - Resim: 1

Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir kısa süren evliliğiyle uzun zamandır gündemde. 

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Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor - Resim: 2

Adı sık sık farklı isimlerle anılan oyuncu boşanma sonrası soluğu tatilde aldı.

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Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor - Resim: 3

MagazinBurada'nın haberine göre tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de yaptığı yatırımla gündemde.

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Tatil pozlarıyla yazı getiren Demet Özdemir, Yunan adalarına taşınıyor - Resim: 4

Oğuzhan Koç ile 5 aylık evliliği 8 Mayıs tarihinde bitiren ve bir markanın yüzü olan Demet Özdemir, son reklam filmini çektikten sonra kendine güzel bir ayrılık hediyesi aldı.

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