Tatili ölümsüzleştirmek istediler: Ukraynalı turistlerden Antalya'da çok özel pozlar
Antalya'da tatile gelen Ukraynalı Marina Dilova (29) ve Ksenia Sheverdina (30), tatillerini ölümsüzleştirmek için kamera karşısına geçti.
Antalya'da tatile gelen Ukraynalı Marina Dilova (29) ve Ksenia Sheverdina (30), hem tatil anılarını ölümsüzleştirmek hem de 30'uncu yaş kutlaması için plajda özel fotoğraf çekimi yaptırdı.
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Ukrayna'dan tatil için Kemer'e gelen Marina Dilova ile burada tanıştığı Ukraynalı Ksenia Sheverdina da Kemer'deki Ayışığı plajında özel fotoğraf çekimi yaptırdı.
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Konakladıkları otelin fotoğraf sanatçısı Ali Kuş ile anlaşan ikili, yaklaşık 3 saat plajda poz verdi.
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Marina Dilova, "Bugün bizim fotoğraf çekimimiz vardı ve şu anda 3 saat oldu çekimler. Kesinlikle bundan hiç yorulmadım. Her şey çok iyi gidiyor. Çünkü fotoğraf çektirmeyi seviyorum" dedi.
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