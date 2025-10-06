Tayt giyenlere savaş açan Nükhet Duru transparan tulumuyla olay oldu
Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı ünlü sanatçısı Nükhet Duru'nun yıllar önce yaptığı "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" açıklaması hafızalardaki yerini korurken ünlü sanatçının son konserinde tercih ettiği transparan tulumu olay oldu.
Türkiye'nin efsane isimlerinden 70 yaşındaki sanatçısı Nükhet Duru son sahne performansında tercih ettiği transparan tulumla dikkatleri üzerine çekti.
1 / 9
Yılların yaşlandıramadığı sahnelerin efsane isminin giydiği cesur tulum akıllara Nükhet Duru'nun bundan birkaç yıl önce yaptığı ve olay olan "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" açıklamasını akıllara getirdi.
2 / 9
Hatta ünlü sanatçı Hülya Avşar da ''İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" diyerek Nükhet Duru'ya tepki göstermişti.
3 / 9
Nükhet Duru'nun sahne için tercih ettiği baştan aşağı transparan tulum sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
4 / 9