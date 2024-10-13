  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi

Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından yanlızlık rejimini bozan Oğuzhan Koç bir başka güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi - Resim: 1

Demet Özdemir ile yaptığı kısa süreli evlilik sonrası Oğuzhan Koç, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.

1 / 9
Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi - Resim: 2

Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in paylaşımlarını alıntılayan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti aşklarını ilan etti.  

2 / 9
Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi - Resim: 3

Şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaştı. 

3 / 9
Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi - Resim: 4

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar veren Hazal Subaşı'nın yıldızı Çukur dizisinde parlamıştı.

4 / 9