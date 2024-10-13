Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi
Güzel oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğinin ardından yanlızlık rejimini bozan Oğuzhan Koç bir başka güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Demet Özdemir ile yaptığı kısa süreli evlilik sonrası Oğuzhan Koç, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.
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Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in paylaşımlarını alıntılayan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti aşklarını ilan etti.
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Şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaştı.
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2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar veren Hazal Subaşı'nın yıldızı Çukur dizisinde parlamıştı.
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