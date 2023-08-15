Tepkilerin odağındaki Disney Plus'tan ''Nusret'' hamlesi
Atatürk dizisini yayınlamadığı için tepki çeken Disney Plus'ın, sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin belgesini çekeceği iddia edildi.
Cumhuriyetimizin 100. yılında yayınlanması planlanan Atatürk dizisi, Disney tarafından yayından kaldırıldı. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, dijital platformun bu kez Nusret Gökçe'nin belgeselini çekeceği öğrenildi.
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Salt Bea akımını başlatan ünlü kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel filme aktarılacak.
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T24’ün haberine göre; Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği ve 38 yaşındaki Nusret Gökçe’nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.
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Platformda ayrıca ülke tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.
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