Ters ışıkta kalan Demet Özdemir'in görüntüsü olay oldu

HAYRANLARI SOLUĞU SOSYAL MEDYADA ALDI

29 yaşındaki Demet Özdemir katıldığı programda ters ışık kurbanı oldu. Özdemir'in bu halini gören hayranları soluğu sosyal medyada aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Her haliyle güzel" derken bazıları da "Demet'e ne yaptılar böyle?, Orijinali bu" yorumları yapıldı.