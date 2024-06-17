Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor
2015 yılında vizyona giren ilk filmden sonra geçtiğimiz cuma devam filmiyle beyaz perdeye dönen Ters Yüz 2, 155 milyon dolarlık hasılatla rekor yazıyor.
Animasyon dünyasının öne çıkan isimlerinden Pixar, uzun zaman sonra gişeye iddialı bir dönüş yapıyor. Ters Yüz 2 (Inside Out 2), açılış hafta sonunda 155 milyon dolarla rekora ulaştı.
1 / 13
Pixar son yıllarda pandeminin de etkisiyle gişede pek de beklediği başarıya ulaşamamıştı ki imdadına değiştirdiği stratejisi yetişti.
2 / 13
Ünlü stüdyo, nostaljik bir hareketle eski hikayelerine dönüş yaptı ve sonunda bunun da meyvesini almış gibi görünüyor.
3 / 13
Şirket, 2015 yılında vizyona giren Ters Yüz'ün devam filmi ile yeniden gişedeki parlak günlerine dönmeyi başardı.
4 / 13