  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor

Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor

2015 yılında vizyona giren ilk filmden sonra geçtiğimiz cuma devam filmiyle beyaz perdeye dönen Ters Yüz 2, 155 milyon dolarlık hasılatla rekor yazıyor.

Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor - Resim: 1

Animasyon dünyasının öne çıkan isimlerinden Pixar, uzun zaman sonra gişeye iddialı bir dönüş yapıyor. Ters Yüz 2 (Inside Out 2), açılış hafta sonunda 155 milyon dolarla rekora ulaştı.

1 / 13
Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor - Resim: 2

Pixar son yıllarda pandeminin de etkisiyle gişede pek de beklediği başarıya ulaşamamıştı ki imdadına değiştirdiği stratejisi yetişti.

2 / 13
Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor - Resim: 3

Ünlü stüdyo, nostaljik bir hareketle eski hikayelerine dönüş yaptı ve sonunda bunun da meyvesini almış gibi görünüyor.

3 / 13
Ters Yüz 2'den 155 milyon dolarlık rekor - Resim: 4

Şirket, 2015 yılında vizyona giren Ters Yüz'ün devam filmi ile yeniden gişedeki parlak günlerine dönmeyi başardı.

4 / 13