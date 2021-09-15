Tescilli güzelden mavi gecelikli ''iyi ki doğdum'' pozları
Tescilli güzel geçtiğimiz yıl 21 yaşını kutlamak için parti vermişti. Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde verdiği parti yüzünden büyük tepki toplamıştı.
Tescilli güzel geçtiğimiz yıl 21 yaşını kutlamak için parti vermişti. Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde verdiği parti yüzünden büyük tepki toplamıştı.
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Bu yıl 22 yaşına basan güzel yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı mavi gecelikli pozlarıyla kutladı.
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Şevval Şahin pozlarını "İyi ki doğdum. Önümüzdeki hayatı yaşamak için çok heyecanlıyım. Seviyoruz bu hayatı!" açıklamasıyla paylaştı.
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Şevval Şahin bir dargın bir barışık sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği tatlı tabağıyla da poz verdi.
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