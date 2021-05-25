Tescilli güzeller tatili paraya çevirecek
Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, tatillerini paraya çevirmenin yolunu buldu.
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin ile yakın arkadaşı ve meslektaşı Buse İskenderoğlu şimdilerde Miami'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
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İkilinin sosyal medya hesaplarında otelden yer bildirerek yaptıkları paylaşımların binlerce beğeni alması, Çeşme ve Bodrum’daki işletmeleri de harekete geçirdi.
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TEKLİF YAĞIYOR
Posta gazetesinin haberine göre; tescilli güzellere otellerin reklamlarını yapmaları karşılığında teklif yağmaya başladı.
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BİR PAYLAŞIM 20 BİN TL
Öte yandan tatil paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin'in bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL aldığı iddia edildi.
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