Teşhircilikle suçlanan Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu
Manifest grubu üyeleri hakkında ''hayasızca hareketler'' ve ''teşhircilik'' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında istenen ceza belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest’e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Grup üyeleri, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Manifest'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
"DANS FİGÜRLERİ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN HAYA DUYGUSUNA ZARAR VERİYOR"
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri sırada dans şovu gerçekleştirdikleri, şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğu aktarıldı.
"TOPLUMUN ORTAK MAHREMİYET ALGISI ZEDELENİYOR"
İddianamede, hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve birçok platformda yayınlandığı, bu haliyle sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketler suçuna vücut verdiği kaydedildi.