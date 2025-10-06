Teşhircilikle suçlanan Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu

"DANS FİGÜRLERİ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN HAYA DUYGUSUNA ZARAR VERİYOR"

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Küçükçiftlik Park isimli konser alanında konser verdikleri sırada dans şovu gerçekleştirdikleri, şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü ve suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğu aktarıldı.