''Teşkilat'', ''Arıza''yı yuttu!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Arıza dizisi için Show TV’den final kararı çıktı. Dizi 30. bölümü ile birlikte veda edecek. Yani geriye sadece 4 bölüm kaldı. Arıza’nın en son 26. bölümü yayınlanmıştı. Dizinin bu akşam 27. yeni bölümü ekrana gelecek.