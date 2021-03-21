''Teşkilat'', ''Arıza''yı yuttu!
TRT 1'in Teşkilat dizisinin başlamasıyla reytingleri dibe vuran Arıza için yolun sonu göründü. Show Tv dizinin sevilen dizinin fişini çekiyor. Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı dizinin geriye yalnızca bir kaç bölümü kaldı.
TRT 1'in iddialı yapımı Teşkilat, geçtiğimiz iki haftayı zirvede bitirdi. Yeni bölümde de iddialı bir reyting sonucu bekleniyor. Arıza, Hercai, Menajerimi Ara, Kefaret gibi dizilerle aynı gün yayınlanan Teşkilat'ın sıçramasında MİT operasyonlarını konu almasının rolü büyük.
Öte yandan Teşkilat'la aynı gün yayınlanan Show Tv'nin sevilen dizisi Arıza'dan izleyicilerini üzen bir haber geldi. İddiaya gören Teşkilat dizisi Arıza'nın reytinglerinin düşmesine neden oldu, büyük bir izleyici kaybı yaşayan dizi final kararı aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Arıza dizisi için Show TV’den final kararı çıktı. Dizi 30. bölümü ile birlikte veda edecek. Yani geriye sadece 4 bölüm kaldı. Arıza’nın en son 26. bölümü yayınlanmıştı. Dizinin bu akşam 27. yeni bölümü ekrana gelecek.
Teşkilat 3. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında Dizide bu hafta Almanya’nın Berlin kentinde nefes kesen kovalamaca sahneleri olacak. Heyecan dorukta. İşte Teşkilat dizisi 3. Bölüm fragmanı