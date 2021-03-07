Teşkilat dizisi nerede çekiliyor ?
Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu.
Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu. Teşkîlât-ı Mahsûsa'dan bu yana faaliyet gösteren Türk istihbaratına dair bugüne kadar bilinmeyenleri, tahmin edilemeyen başarıları gözler önüne serecek dizinin senaryosu ve hikayesi sır gibi saklanıyor. İşte Teşkilat dizisine dair detaylar..
Teşkilat dizisinin konusu nedir? Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.