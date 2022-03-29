Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta, diziye veda etti.
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta yaşanan ayrılık izleyiciyi şoke etti.
Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman'ın yer aldığı Teşkilat dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, diziye veda etti.
METE BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ
Hava savunma sistemlerinin SİHA'ları tespit etmesiyle SİHA'lar geri çekilmek zorunda kaldı. Korumasız kalan ekipten Serdar, Halit, Hulki ve Hakkı teröristlerle çatışırken diğer yanda Zehra, Pınar ve Sermet, Mete Başkan'ı hayatta tutabilmek için Ankara'ya yetiştirmeye çalıştı. Özel harekatın gelişiyle ekip cendereden çıkmayı başardı ancak, bu sırada Mete Başkan hayata gözlerini yumdu.
EKİP İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Mete Başkan'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan ekip, büyük bir operasyon başlattı. Ekip bu suikaste karışan kim varsa hepsini tek tek ortadan kaldırmak ve Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçti. Bu durum, Tövbekar'a da tövbesini bozdurdu. Yapılan operasyonların haberini alan Yıldırım sıranın kendisine geldiğini düşünerek önlem almaya çabaladı.