Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti

EKİP İNTİKAM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mete Başkan'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan ekip, büyük bir operasyon başlattı. Ekip bu suikaste karışan kim varsa hepsini tek tek ortadan kaldırmak ve Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçti. Bu durum, Tövbekar'a da tövbesini bozdurdu. Yapılan operasyonların haberini alan Yıldırım sıranın kendisine geldiğini düşünerek önlem almaya çabaladı.