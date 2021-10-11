Teşkilat dizisinde şoke eden ayrılık
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat''ta Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtçu'nun veda mektubu ''Diziden ayrılıyor mu?'' sorusunu akıllara getirdi.
Teşkilat 17. Bölüm ile yine nefes kesen sahneler ile karşımıza çıkarken yaşanan gelişmeler seyirciyi şaşkına çevirdi.
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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisi son bölümüyle nefesleri kesmeyi başardı.
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Yayınlandığı ilk günden itibaren Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisine Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi isimlerin dahil olmasıyla birlikte hikayede de değişiklik yapıldı.
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Teşkilat dizisinin son bölümünde dizinin hayranlarını adeta şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.
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