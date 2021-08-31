Teşkilat dizisinden kötü haber! Çekimler yine başlayamadı

TRT 1’in en iddialı yapımlarından biri olan Teşkilat ikinci sezonuna hazırlanırken şanssızlıklar peşini bırakmıyor. Önce en önemli oyuncularından Mesut Akusta beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı, şimdi de çekimler Covid-19 engeline takıldı.