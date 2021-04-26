Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte!
‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.
Ceren kendisine verilen görevi yerine getirip drone saldırısı ile Mete Başkan’ı vurdu. Bu suikastla büyük bir şok yaşayan ekip, saldırının planlayıcısı Fadi’yi ele geçirmek için harekete geçti. Uzay, yaptığı araştırmayla Fadi’nin hem yeğeni hem de en büyük rakibi olan Kasım Firavi’ye ulaştı. İsrail’de tutuklu olan Kasım’ı kaçırmak imkansıza yakın olsa da ekip bu kozu elde edebilmek için tüm gücünü kullanmaya karar verdi.
Serdar, Uzay ve Zehra; İsrailli ajan Isaac Zahavi’yi kullanarak Kasım’ı takas yoluyla alabilmek için dahice bir plan hazırlandı. Zehra oyuncu rolü yaparak, yönetmen kisvesi altında Ankara'ya film çekimi için gelen İsaac Zahavi’nin seçmelerine katıldı. Serdar’dan Mete Bey’in hayatta olduğunu öğrenen Ceren büyük bir şok yaşadı. Ceren’in yeni bir yazılım kullanarak Serdar’ın telefonuna yerleştirmek istemesini kullanan ekip, Ceren’i kendi kazdığı kuyuya düşürdü. Zehra yönetmeni akşam yemeğine ikna ederek menajeri rolündeki Serdar’la buluşturdu. Serdar’a gelen telefonla buluşmadan haberdar olan Ceren, hemen Şef’e haber verdi. Isaac’in Şirket ve Fadi ile ilgili bilgileri Türk istihbaratına satacağını söyledi.
Isaac’ın cezasını kesmek için Ankara’ya gelen MOSSAD ajanları suikast hazırlığındayken ele geçirildi. Ajanların İsrail’e iadesi karşılığında Kasım’ın serbest bırakılmasını isteyen Serdar, İsrail Büyükelçisi’yle anlaşmaya vardı. Kasım’ın Türk istihbaratının eline geçeceğini öğrenen Fadi, takasın engellenmesi için Mervan’a emir verdi. Mete Başkan’a yapılan saldırıda görev alan iki kişi ise yakalanarak Karargah’ta sorguya alındı. Konuşmamakta direnen teröristler, Gürcan’ın teknolojik kurnazlığıyla çözüldüler. Teröristler kendileriyle iletişimin bir pizza kuryesi vasıtasıyla kurulduğunu söyledi. Bunun üzerine gözler Ceren’e gelen pizza siparişlerine çevrildi.
Hulki, babasının ölümüyle ilgili kuşkularını Serdar’la paylaştı. Otopsi raporuyla Hulki’nin babasının zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Hulki bu haberle bir kez daha yıkıldı.