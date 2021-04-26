Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte!

Ceren kendisine verilen görevi yerine getirip drone saldırısı ile Mete Başkan’ı vurdu. Bu suikastla büyük bir şok yaşayan ekip, saldırının planlayıcısı Fadi’yi ele geçirmek için harekete geçti. Uzay, yaptığı araştırmayla Fadi’nin hem yeğeni hem de en büyük rakibi olan Kasım Firavi’ye ulaştı. İsrail’de tutuklu olan Kasım’ı kaçırmak imkansıza yakın olsa da ekip bu kozu elde edebilmek için tüm gücünü kullanmaya karar verdi.