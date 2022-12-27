Teşkilat'ta yaprak dökümü! Bir oyuncu daha veda etti

Başta yönetmenlerim Burak Arlıer, Burak Müjdeci, Gül Sarıaltın, Ketche olmak üzere, emek veren bütün oyuncu arkadaşlarıma, kamera arkasındaki ekip arkadaşlarıma yapım şirketimiz Tims & B’ye en önemlisi, bizi yalnız bırakmayan siz değerli seyircimize teşekkür ederim” dedi.