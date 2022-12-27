Teşkilat'ta yaprak dökümü! Bir oyuncu daha veda etti
TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın son bölümünde duygusal bir veda yaşandı. 3 sezondur dizide yer alan başarılı oyuncu Teşkilat'a veda etti.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin pazar akşamı yayınlanan bölümü duygusal bir vedaya sahne oldu. 3 sezondur Sermet rolüne hayat veren Atılay Uluışık diziye veda etti.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uluışık “Oyuncusu olmaktan gurur duyduğum Teşkilat dizisinden 59. bölüm itibarıyla, karakterin öyküsünün bitmesi sebebiyle ayrılmış bulunuyorum.
Başta yönetmenlerim Burak Arlıer, Burak Müjdeci, Gül Sarıaltın, Ketche olmak üzere, emek veren bütün oyuncu arkadaşlarıma, kamera arkasındaki ekip arkadaşlarıma yapım şirketimiz Tims & B’ye en önemlisi, bizi yalnız bırakmayan siz değerli seyircimize teşekkür ederim” dedi.
Geçmişte unutulmaz dizi Bizimkiler’de hayat verdiği Ali karakteriyle tanınan Atılay Uluışık, yepyeni projeler için şimdiden çalışmalarına başladı.