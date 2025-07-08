Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde
Boykot çağrılarına destek verdiği için TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ve yeni yayın döneminde Melek adlı yapımla ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Aybüke Pusat yaz tatili için gittiği Japonya'nın altını üstüne getirdi.
TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun bir süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve dizide Neslihan Başkan karakterine hayat veren ve CHP lideri Özel'in boykot çağrılarına destek paylaşımı yaptığı gerekçesi ile kadrodan çıkartılan Aybüke Pusat diziye veda etmişti.
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Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan karakteri “gömülerek” diziden çıkartılmıştı.
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TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için kadrodan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu, Most Yapım imzalı ve yeni sezonda Now ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Halef" dizisi ile anlaşma sağladı.
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