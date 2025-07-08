  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde

Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde

Boykot çağrılarına destek verdiği için TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ve yeni yayın döneminde Melek adlı yapımla ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Aybüke Pusat yaz tatili için gittiği Japonya'nın altını üstüne getirdi.

Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde - Resim: 1

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun bir süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve dizide Neslihan Başkan karakterine hayat veren ve CHP lideri Özel'in boykot çağrılarına destek paylaşımı yaptığı gerekçesi ile kadrodan çıkartılan Aybüke Pusat diziye veda etmişti.

1 / 14
Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde - Resim: 2

Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan karakteri “gömülerek” diziden çıkartılmıştı.

2 / 14
Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde - Resim: 3

TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için kadrodan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu. 

3 / 14
Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde - Resim: 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu, Most Yapım imzalı ve yeni sezonda Now ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Halef" dizisi ile anlaşma sağladı.

4 / 14