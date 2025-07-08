Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun bir süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti ve dizide Neslihan Başkan karakterine hayat veren ve CHP lideri Özel'in boykot çağrılarına destek paylaşımı yaptığı gerekçesi ile kadrodan çıkartılan Aybüke Pusat diziye veda etmişti.