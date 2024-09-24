The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi

Filmin konusu şu şekilde aktarıldı:

"Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?"

İspanyol yapımı filmde toplumdaki sınıf farklılıkları metaforik şekilde işlenmişti. 'The Platform', dikey şekilde konumlandırılmış, her hücrede iki mahkûmun kaldığı bir hapishanede geçiyordu. Mahkumlara günde sadece bir kez üst kattan aşağıya doğru yemek gönderiliyor, üsttekiler yemeğe ulaşmaya çalışırken aşağıdakiler de vahşileşerek açlıkla mücadele etmeye çalışıyordu.

#netflix

#fragman