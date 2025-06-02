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TikTok fenomeni genç kadın video uğruna canından oldu!

19 yaşındaki TikTok fenomeni Tijana Radonjić, parasailing yaptığı sırada video çekmeye çalışırken feci şekilde hayatını kaybetti.

TikTok fenomeni genç kadın video uğruna canından oldu! - Resim: 1

Sırbistanlı TikTok fenomeni Tijana Radonjić, tatil için gittiği Karadağ'ın gözde tatil merkezi Budva'da feci şekilde hayatını kaybetti. 

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TikTok fenomeni genç kadın video uğruna canından oldu! - Resim: 2

Henüz 19 yaşında olan genç kız, deniz paraşütü (parasailing) yaparken sosyal medya için video çekmeye çalıştığı esnada yaklaşık 45 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

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TikTok fenomeni genç kadın video uğruna canından oldu! - Resim: 3

Görgü tanıklarının iddiasına göre Tijana, viral olacak bir video çekmek için güvenlik kemerini çıkardı. Bu hamlesi ise ona hayatına mal oldu. Yüksekten denize düşen genç fenomen, olay yerinde hayatını kaybetti.

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TikTok fenomeni genç kadın video uğruna canından oldu! - Resim: 4

 Olay, TikTok’un gündemine otururken sosyal medya kullanıcıları genç yaşta hayatını kaybeden Tijana için taziye mesajları paylaştı.

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