TikTok fenomeni Merve Yalçın ve Kürşat Juan'ın olaylı gecesi! Şişeler havada uçuştu
TikTok'ta milyonlarca takipçiye sahip olan Kürşat Juan ile Merve Yalçın, bir eğlence mekanına gitti. İddiaya göre Yalçın, ön masadaki kişilerin tacizine uğradı. Bunun üzerine ortalık savaş alanına döndü.
Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.
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TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!
TikTok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.
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Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.
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