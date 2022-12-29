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  4. TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali

TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı. Sağın, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali - Resim: 1

24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağın, 1.66'lık boyundan rahatsız olunca harekete geçti. Boy uzatma ameliyatı olarak 10 cm uzayan genç isim, son haliyle dikkat çekti.

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TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali - Resim: 2

SON HALİNİ PAYLAŞTI
Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. 

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TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali - Resim: 3

Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı.

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TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali - Resim: 4
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