TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı.