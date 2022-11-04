TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar
Avustralyalı TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, gündeme gelebilmek için çektiği video pes dedirtti. Yürüyen merdivenin tutma yerlerini yalayan fenomen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, Avustralya'nın Melbourne şehrinde gittiği hipodromda, alkolün etkisiyle yaptığı hareketle tepki çekti. Hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yalayan fenomen, o anları da takipçileriyle paylaştı.
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KENDİSİNİ UYARANLARI DİNLEMEDİ
Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.
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Video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Takipçileri yaptığı hareketi mide bulandırıcı ve hijyenden uzak olarak yorumladı.
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Sosyal medyada 750 binden fazla takipçisi olan Jamie-lee McCabe, Daily Mail gazetesine konuştu.
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