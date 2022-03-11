TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz
Irak'ın Erbil kentinde yaşayan TikTok fenomeni Eman Sami Maghdid, açık giyindiği gerekçesiyle erkek kardeşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.
Mari veya Maria ismi ile tanınan ve 47,0000 takipçisi olan Eman'ın töre cinayetine kurban gittiği tahmin ediliyor.
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Polis, Maria'nın ismi açıklanmayan kardeşinin Erbil'de yol ortasında genç kızı dokuz kez ateş ederek öldürdüğünü söyledi.
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Polis, cinayet sonrası Eman'ın kardeşini ve kendisini saklamaya çalışan bir kişiyi daha gözaltına aldı.
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20 yaşındaki Eman,TikTok hesabından paylaştığı şarkılar, açık fotoğraflar, videolar ve giydiği haçla tanınıyordu.
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