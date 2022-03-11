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  4. TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz

TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan TikTok fenomeni Eman Sami Maghdid, açık giyindiği gerekçesiyle erkek kardeşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz - Resim: 1

Mari veya Maria ismi ile tanınan ve 47,0000 takipçisi olan Eman'ın töre cinayetine kurban gittiği tahmin ediliyor.

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TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz - Resim: 2

Polis, Maria'nın ismi açıklanmayan kardeşinin Erbil'de yol ortasında genç kızı dokuz kez ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

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TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz - Resim: 3

Polis, cinayet sonrası Eman'ın kardeşini ve kendisini saklamaya çalışan bir kişiyi daha gözaltına aldı.

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TikTok fenomenine sokak ortasında kanlı infaz - Resim: 4

20 yaşındaki Eman,TikTok hesabından paylaştığı şarkılar, açık fotoğraflar, videolar ve giydiği haçla tanınıyordu.

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