''Tinder Avcısı''nın kahramanı itiraz etti: ''Kadınları dolandırmadım''

Belgesele göre 2018-19'da kendisine Rus-İsrailli elmas taciri Lev Leviev’in oğlu Simon Leviev kimliği ve çok lüks bir yaşam sürme görüntüsü veren, kadınları aşkına ve bağlılığına inandırdıktan sonra tehlikede olduğu ve düşmanlarından kaçmak için ihtiyaç duyduğunu söyleyerek büyük miktarlarda para vermeye ikna eden Hayut, bu ay kumpasının tüm dünyaya ifşa olmasının ardından üzerine gelen tepki selini savuşturmaya yönelik açıklamalar yaptı.