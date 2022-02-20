''Tinder Avcısı''nın kahramanı itiraz etti: ''Kadınları dolandırmadım''
Kısa sürede dünya çapında 50 milyondan fazla kişinin izlediği Tinder Avcısı belgeseliyle nasıl kadınları kandırarak milyonlarca dolarlarını çaldığı ifşa olan Shimon Hayut, belgesel sonrası verdiği ilk röportajda sahtekar ve dolandırıcı olduğunu inkar etti. Kanıt olarak belgesele rağmen kendisini terk etmeyen yeni model kız arkadaşını gösterdi.
Netflix'in 'Tinder Swindler' (Tinder Avcısı) belgeseline konu olan 31 yaşındaki İsrailli Shimon Hayut, kadınları aşkına inandırıp milyonlarca dolarını alarak kaçmasını ifşa eden belgeselin yayımlanmasına rağmen kendine yeni bir kız arkadaş bulmayı başardığını duyurdu. Modellik yapan kız arkadaşının belgesele rağmen terk etmediği 'Tinder Avcısı', "Ben bir canavar değilim. Dünyanın en muhteşem centilmeniyim" mesajını verdi.
Belgesele göre 2018-19'da kendisine Rus-İsrailli elmas taciri Lev Leviev’in oğlu Simon Leviev kimliği ve çok lüks bir yaşam sürme görüntüsü veren, kadınları aşkına ve bağlılığına inandırdıktan sonra tehlikede olduğu ve düşmanlarından kaçmak için ihtiyaç duyduğunu söyleyerek büyük miktarlarda para vermeye ikna eden Hayut, bu ay kumpasının tüm dünyaya ifşa olmasının ardından üzerine gelen tepki selini savuşturmaya yönelik açıklamalar yaptı.
2019'da dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten suçlu bulunup hapishanede 5 ay geçirdikten sonra Mayıs 2020'de 'iyi davranıştan' serbest bırakılan Hayut, bu ay başında yayımlanan belgeselin 50 milyondan fazla izlenmesi sonrası, ilk röportajını CBS Media'ya bağlı Inside Edition'a verdi.
Yarın ve salı günü iki bölüm halinde yayımlanacak röportajın tanıtımına göre, 'belgeselin kendisini tümüyle yanlış yansıttığını' iddia eden Hayut, 'sadece Tinder uygulaması üzerinden kızlarla tanışmak isteyen bekar bir erkek olduğunu, bir canavar olmadığını' savundu.