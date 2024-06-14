Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu''

Winslet, "Tanrım, tam bir romantik, değil mi? Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio tarafından öpülmek istemesine şaşmamalı" diye espri yaparak ekledi:

"Ama sanıldığı kadar iyi değil. Sürekli öpüşüyorduk. Benim çok soluk bir makyajım vardı ve çekimler arasında ikimizin de makyajını kontrol etmem gerekiyordu. Ben her çekimden sonra karamelli çikolata emmiş gibi görünüyordum çünkü onun makyajı üzerimde leke bırakıyordu."