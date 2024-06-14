Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu''
Titanik filminde Leonardo DiCaprio ile başrol oynayan Kate Winslet, efsane filmle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları "Titanik" filmiyle ilgili itirafta bulundu. Winslet, filmde DiCaprio'yu öpmenin neden karmaşa yarattığını anlattı.
11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı Titanic filminde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan ve Rose karakterine hayat veren Kate Winslet, filmin elde ettiği başarılarla bir Hollywood yıldızına dönüştü.
Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer aldığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet, filmdeki meşhur "Uçuyorum" sahnesiyle ilgili itiraflarda bulundu.
Rol aldığı filmlerin en meşhur sahnelerini Vanity Fair için izleyip yorumlayan ünlü isim, geriye dönüp baktığında bu sahneyi çekerken her şeyin söylendiği kadar iyi olmadığını itiraf etti.
Winslet, "Tanrım, tam bir romantik, değil mi? Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio tarafından öpülmek istemesine şaşmamalı" diye espri yaparak ekledi:
"Ama sanıldığı kadar iyi değil. Sürekli öpüşüyorduk. Benim çok soluk bir makyajım vardı ve çekimler arasında ikimizin de makyajını kontrol etmem gerekiyordu. Ben her çekimden sonra karamelli çikolata emmiş gibi görünüyordum çünkü onun makyajı üzerimde leke bırakıyordu."