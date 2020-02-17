Tokatçı filminin Emine'sinin son hali ortaya çıktı

İlk sinema ile tanışması güzellik yarışmaları ile gerçekleşen oyuncu 1978 yılında Tercüman – İnci Gazetesi'nin Sinema kraliçesi seçildi. Ayrıca Günaydın – Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli olarak Miss Europe International (Avrupa güzellik yarışmasında) ve 1983 Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.



