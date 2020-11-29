''Tokatlayacağım'' yorumu ortalığı karıştırdı
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'e yaptığı yorum olay oldu. Takipçileri Ece Erken olayını ortaya çıkarınca işler fena halde karıştı.
Cansu Dere'nin başrolünde olduğu Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle dikkat çeken Melis Sezen başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor. Dizideki rolü sebebiyle sık sık gündeme gelen Sezen sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Bircan Bali Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen’e "Sokakta görsem tokatlayacağım nerdeyse, tebrikler oyunculuğuna" dedi.