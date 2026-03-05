Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evleniyor!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Poyraz Karayel" ve "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tolga Güleç, kalbini kaptırdığı spiker Öykü Cengiz ile hayatını birleştiriyor.