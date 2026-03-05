Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evleniyor!
Magazin dünyasının sevilen ismi, başarılı oyuncu Tolga Güleç ile ekranların tanıdık yüzü spiker Öykü Cengiz, evlilik yolunda son düzlüğe girdi. Geçtiğimiz yaz Bodrum’da nişanlanarak ilk adımı atan çiftin merakla beklenen düğün tarihi belli oldu.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Poyraz Karayel" ve "Fazilet Hanım ve Kızları" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tolga Güleç, kalbini kaptırdığı spiker Öykü Cengiz ile hayatını birleştiriyor.
Çiftin aşk dolu hikayesi, geçtiğimiz yıl 4 Temmuz 2025’te Bodrum’da atılan nişan imzalarıyla resmiyet kazanmıştı. Aile arasında ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşen sade törenin ardından ikilinin ne zaman evleneceği hayranları tarafından sıkça soruluyordu.
Yoğun set temposu ve ekran çalışmalarının arasında mutluluğu birbirlerinde bulan Güleç ve Cengiz, düğün tarihini 13 Haziran olarak belirledi. Yaz başında gerçekleşecek olan bu şık düğünle ilgili hazırlıkların şimdiden başladığı öğrenildi.
