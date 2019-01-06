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  3. 06 Ocak 2019 13:56

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

2 yıl önce yerleştiği Amerika’da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, dostlarına sitem etti.

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Oyuncu, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: “TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soranlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira menfaatlerine ters geldim. Demek ki sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler.

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Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Peki ya ben bugün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR’lık bir filonun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım? Yere batsın sizin sahte sevginiz.”

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Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

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Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

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