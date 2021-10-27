Tolga Karel'den arsa yatırımı
Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya yerleşen ve işlerini büyüten Tolga Karel, Florida'da arsa satın aldı.
Yeni evi için arsa aldı!
Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı sonra da Amerika'da şirket kurdu.
Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve hayalinin 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak olduğunu söyleyen Karel, dün eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için arsa aldı.
Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa alan Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü.